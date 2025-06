Morsi sediate e fratture La furia sul baby arbitro di Arezzo massacrato dal padre di un giocatore della Vis Pesaro | è un operaio di 45 anni

In un mondo dove lo sport dovrebbe unire e trasmettere valori, episodi di violenza come quelli accaduti a Pesaro scuotono le fondamenta del fair play. È sconvolgente pensare che un gesto così brutale possa emergere in un contesto di innocenza e gioventù. La cronaca ci invita a riflettere sulla fragilità della nostra società e sulla necessità di promuovere rispetto e civiltà . È ora di reagire e cambiare rotta.

PESARO Un gesto che a parole viene definito in soli due modi da chi c?era: animalesco e feroce. Due termini che suonano come minimo fuori luogo se associati a un?amichevole di giovanili. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Morsi, sediate e fratture. La furia sul baby arbitro di Arezzo massacrato dal padre di un giocatore della Vis Pesaro: è un operaio di 45 anni

In questa notizia si parla di: Pesaro Morsi Sediate Fratture

