Morire per la bellezza dalla rinoplastica all' intervento al seno | le vittime di chirurgia estetica

La chirurgia estetica, promessa di bellezza e fiducia, può nascondere rischi mortali. Dalla tragica perdita di Margaret Spada, giovane e desiderosa di perfezionare il suo volto, alla sventura di Simonetta Kalfus, che ha pagato con la vita un intervento di liposuzione, molte donne hanno visto il loro sogno trasformarsi in tragedia. Un monito che ci invita a riflettere sui pericoli nascosti dietro le operazioni di bellezza.

Dalla 22enne Margaret Spada, morta dopo un'operazione al naso, alla 62enne Simonetta Kalfus, deceduta dopo una liposuzione: sono tante le donne che hanno perso la vita sotto i ferri o sono rimaste deturpate per operazioni che dovevano migliorare il loro aspetto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morire per la bellezza, dalla rinoplastica all'intervento al seno: le vittime di chirurgia estetica

