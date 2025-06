Morata minacciato di morte Alice Campello | Tutto per una partita di calcio…

Una semplice partita di calcio si trasforma in un incubo per Alice Campello, minacciata di morte a causa di un errore di Alvaro Morata. Le tensioni e le polemiche diventano pericolose, dimostrando quanto la passione possa sfociare in minacce inquietanti. È un richiamo urgente alla responsabilità sui social, dove il rispetto deve prevalere sulla rabbia. La domanda è: fino a quando continueremo a tollerare queste violenze?

(Adnkronos) – "Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada", questo è uno dei tanti messaggi minatori che Alice Campello ha ricevuto sui social dopo l'errore di Alvaro Morata dal dischetto che ha condannato gli spagnoli nella finale di Nations League tra Spagna e Portogallo. L'influencer ha postato gli screen delle gravi minacce ricevute da . L'articolo Morata minacciato di morte, Alice Campello: “Tutto per una partita di calcio.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morata minacciato di morte, Alice Campello: “Tutto per una partita di calcio…”

In questa notizia si parla di: Morata Alice Campello Minacciato

Alice Campello lontana da Morata: “Sono stata operata e sono sconcertata…” - Alice Campello, influencer e moglie del calciatore Álvaro Morata, si trova lontana dal marito dopo un'operazione che l'ha costretta a lungo rimanere in sedia a rotelle.

#Morata, la denuncia di Alice Campello: squilibrati online e minacce terrificanti Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Morata minacciato di morte, Alice Campello: Tutto per una partita di calcio...; Alice Campello difende Morata dopo le minacce: Smettetela di essere persone così cattive; Morata, la denuncia di Alice Campello: squilibrati online e minacce terrificanti.

Alice Campello minacciata dopo la finale di Nations League: “Uccido tuo marito Morata”, la risposta dell’influencer - Alice Campello è stata minacciata dopo la sconfitta del marito Alvaro Morata in Nations League.

Alice Campello: minacce di morte dopo il rigore sbagliato dal marito Morata - Minacce di morte ad Alice Campello e ai figli dopo l'errore dal dischetto di Alvaro Morata in Spagna-

Alice Campello, minacce alla famiglia: «Ucciderò tuo marito e i tuoi figli». L'odio dopo il rigore sbagliato di Alvaro Morata - vu quello che Alice Campello e la sua famiglia stanno vivendo.