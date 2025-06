Morata addio alla nazionale spagnola?

Una pagina si chiude per Alvaro Morata, il celebre attaccante della Spagna. La delusione di una finale persa e l'errore dal dischetto segnano un momento cruciale nella sua carriera e nella storia della nazionale iberica. La sconfitta contro il Portogallo lascerĂ un segno indelebile, ma anche un'opportunitĂ di riflessione e rinascita. Ora, il futuro di Morata si apre a nuove sfide e emozioni da vivere.

Madrid, 9 giugno 2025 – La sconfitta in finale di Nations League contro il Portogallo ha un peso enorme per la Spagna, ma soprattutto per Alvaro Morata, che dal dischetto ha sbagliato il calcio di rigore e ha permesso agli avversari di vincere la partita e sollevare al cielo il trofeo. La gara tra le due nazionali è stata equilibrata: dopo il vantaggio di Zubimendi al 21', la squadra di Roberto Martinez ha pareggiato i conti cinque minuti dopo con Nuno Mendes, per poi tornare sotto al 45', quando per le furie rosse ha trovato la rete Oyarzabal. Il Portogallo, però, non si è arreso e al 61' ha riacciuffato gli avversari con Cristiano Ronaldo, che poi ha abbandonato il campo all'88' per un infortunio.

? #Morata e il rigore che pesa alla sua Spagna: “Non so se tornerò a Settembre” Le dichiarazioni di Alvaro sul futuro in Nazionale Partecipa alla discussione

