Moon Knight parla il creatore dello show | Se la stagione 2 si farà non sarò coinvolto

Se il ritorno di Moon Knight dovesse materializzarsi, il creatore dello show ha rivelato che, purtroppo, non sarà coinvolto, poiché da anni non è più in contatto con Marvel. La speranza dei fan di Oscar Isaac resta viva, ma al momento le notizie non sono incoraggianti. Se desideriamo vedere nuovamente l’oscuro eroe in azione, dovremo attendere eventuali annunci ufficiali, perché...

Il ritorno di Moon Knight sta molto a cuore ai fan del personaggio di Oscar Isaac, ma il creatore della serie Disney+ confessa di non essere più in contatto con Marvel da qualche anno. Non ci sono buone notizie per i fan di Moon Knight. Nonostante il plauso della critica in casa Marvel non si sta muovendo niente riguardo a un'ipotetica seconda stagione e la scelta della compagnia di ridurre drasticamente il numero dei progetti non aiuta. Ma se Marc Spector farà ritorno, probabilmente dovrà fare a meno del creatore della serie. Jeremy Slater ha aggiornato i fan sulla situazione dello show dopo uno iato di tre anni, ma la situazione al momento sembra tutt'altro che definita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Moon Knight, parla il creatore dello show: "Se la stagione 2 si farà, non sarò coinvolto"

