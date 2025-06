Monza trionfa al Memorial Vincenzo Lapomarda | una celebrazione dei valori sportivi

Il Memorial Vincenzo Lapomarda si conferma un appuntamento imperdibile, un omaggio ai valori autentici dello sport. Quattro squadre si sono sfidate con passione e rispetto, ma alla fine il Monza ha conquistato la vittoria, portando a casa più di un trofeo. Questa manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è molto più di una competizione: è un'occasione per ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel calcio giovanile, trasmettendo insegnamenti ancora oggi preziosi.

Quattro squadre per una vittoria. Quella che, secondo previsioni, ha conquistato il Monza. Ma l’importante era ricordare Vincenzo Lapomarda, mister di un altro calcio e portatore di valori sempre più difficili da rintracciare ai giorni nostri. La sesta edizione del Memorial dedicato al tecnico di Ges, Gerardiana e Pro Victoria, morto nel giugno 2014, è stata appunto vinta dal Monza. La manifestazione era riservata alla categoria giovanissimi Under 14. "Il Memorial – ammette il figlio Gianpiero, 50 anni, organizzatore della manifestazione – è sempre una festa dello sport. Questa è la maniera migliore per ricordare mio padre". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza trionfa al Memorial Vincenzo Lapomarda: una celebrazione dei valori sportivi

Approfondimenti da altre fonti

Monza trionfa al Memorial Vincenzo Lapomarda: una celebrazione dei valori sportivi; Calcio: Giovanissimi U14 in campo a Monza per il Memorial Lapomarda; Giovani promesse in campo per il cuore di Monza: torna il Memorial Vincenzo Lapomarda.

Monza trionfa al Memorial Vincenzo Lapomarda: una celebrazione dei valori sportivi - Il Monza vince il Memorial Lapomarda, dedicato ai giovanissimi Under 14, celebrando i valori sportivi e il ricordo di Vincenzo Lapomarda.

Memorial Vincenzo Lapomarda: torneo giovanile al Centro sportivo Ambrosini - Il Memorial Lapomarda celebra l'eredità di un allenatore amato con un torneo Under 14 al Centro sportivo Ambrosini.

Memorial Vincenzo Lapomarda: torneo giovanile al Centro sportivo Ambrosini - Il figlio Gianpiero da sei anni allestisce un Memorial dedicato a suo padre.