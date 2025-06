Monti Aifa | Con Fondo farmaci innovativi accesso a nuove tecnologie

L'Italia si distingue per il suo impegno nel garantire ai pazienti l'accesso alle più avanzate tecnologie farmaceutiche. Grazie all'aumento del Fondo farmaci innovativi a 1,3 miliardi di euro, il nostro Paese apre nuove strade verso cure più efficaci e tempestive. Entro l'estate saranno definiti i criteri per un utilizzo ancora più mirato di queste risorse. Un passo importante verso un sistema sanitario più all'avanguardia e inclusivo.

"L'Italia ha la fortuna di avere un Fondo farmaci innovativi che è stato aumentato da questo Governo a 1 miliardo e 300 milioni di euro. Questo dà la possibilità ai pazienti di poter avere un accesso precoce a nuove tecnologie. Si sta lavorando per definire i criteri: entro l'estate saranno pronti per dare

