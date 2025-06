Montevarchi taglio del nastro per la nuova area cani al Pestello

comunità pet-friendly di Montevarchi. Un passo importante verso una città più accogliente e vivibile per tutti, dove i nostri amici a quattro zampe possono divertirsi in sicurezza e libertà. La nuova area cani al Pestello rappresenta un esempio tangibile di come il Comune si impegni a promuovere il benessere degli animali e la qualità della vita dei cittadini.

Inaugurata la nuova area attrezzata per la sgambatura dei cani, situata in via Moretti, al Pestello Verde. E’ la seconda realizzata nel territorio montevarchino, dopo quella a Levane nel 2018, con l’intento di migliorare la fruibilità degli spazi urbani e rispondere alle esigenze della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Montevarchi, taglio del nastro per la nuova area cani al Pestello

Montevarchi, taglio del nastro per la nuova area cani al Pestello - Percorso “agility dog” che comprende una passerella, un tunnel, ostacoli e saliscendi, tutti posizionati secondo criteri di sicurezza e funzionalità.

Montevarchi: aperta una nuova area dedicata ai cani in zona Pestello Verde - Questa sera Montevarchi ha inaugurato una nuova area dedicata ai cani, in via Moretti, zona Pestello Verde.

