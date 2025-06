MonteVarchi accende l’estate con “Varchi d’Estate”, un emozionante programma che trasformerà il cuore del centro storico in un palcoscenico di musica, arte e poesia. Dal 12 giugno al 19 luglio, la città si anima con spettacoli coinvolgenti e atmosfere suggestive, creando un viaggio indimenticabile tra tradizione e innovazione. Preparati a vivere momenti magici sotto il cielo stellato, perché questa estate MonteVarchi risplenderà come mai prima d’ora.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Prenderà il via giovedì 12 giugno, alle 21, in piazza Varchi, il programma più atteso dell’estate montevarchina con “Varchi d’Estate”, la grande novità di questa stagione. Un calendario di eventi che, tra spettacoli musicali e atmosfere suggestive, accompagnerà la città fino al 19 luglio, nel cuore del centro storico. Ad inaugurare la rassegna sarà una serata di forte intensità emotiva: “Concerto per Voce, Archi e Candele”. Le luci si abbasseranno per lasciare spazio alla magia delle candele e alla musica. Un’esperienza immersiva e intima, sospesa tra sogno e realtà, in cui anche il cielo stellato diventerà parte dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it