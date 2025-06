Montedoglio Valtiberina priorità E il Comune di Pieve chiede garanzie

Marcello Polverini, imprenditore agricolo e referente locale del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, sottolinea l'importanza di garantire priorità e risorse alla Valtiberina nella gestione della diga di Montedoglio. Mentre l’accordo tra Toscana e Umbria procede, è fondamentale ricordare che la nostra regione merita interventi tempestivi e mirati per tutelare il proprio territorio e le attività agricole. La questione richiede attenzione e azioni concrete per salvaguardare il futuro della Valtiberina.

di Claudio Roselli "Va bene l'accordo fra le Regioni Toscana e Umbria per la gestione delle risorse idriche della diga di Montedoglio, ma ricordiamoci della Valtiberina e soprattutto della priorità che ad essa spetta a livello di interventi". Chi parla è Marcello Polverini, imprenditore agricolo che da sempre segue con interesse la vicenda, anche per essere stato il referente locale del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. "A suo tempo, la Regione Toscana si rese disponibile per il completamento del piano irriguo nella parte mancante del nostro territorio – fa notare Polverini – che è quella compresa fra l'asse della statale Senese Aretina e il confine con l'Umbria; in altre parole, la zona di Gricignano, ricca di coltivazioni, ma vi sono anche altre sporadiche fette ancora non raggiunte.