Montecitorio attivisti Ultima Generazione trascinati via dai carabinieri

In un gesto di forte protesta, gli attivisti di Ultima Generazione hanno occupato simbolicamente Montecitorio, chiedendo azioni concrete contro il caro vita e l'IVA sui beni di prima necessità. La loro determinazione si è scontrata con le forze dell'ordine, che li hanno trascinati via, ma il messaggio rimane vivo: un’Italia diversa, più giusta e accessibile a tutti. La lotta continua per un futuro più equo.

Roma, 10 giu. (askanews) - Gli attivisti del movimento Ultima generazione che avevano sparso forbici di carta colorate davanti a Montecitorio, in protesta contro il carovita e chiedere il taglio dell'Iva sui beni di prima necessità, sono stati trascinati via a forza e portati via di peso dai carabinieri. "Giorgia Meloni e il suo governo taglino l'Iva sul cibo che mangiamo ogni giorno" hanno detto i manifestanti. "E' questa l'Italia che vogliamo, dove la nuova legge sulla sicurezza impedisce di manifestare il dissenso?". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Montecitorio, attivisti Ultima Generazione trascinati via dai carabinieri

Ultima Generazione, blitz contro il caro vita a Montecitorio: attivisti portati via dai carabinieri - Ultima Generazione scende in campo con una protesta a sorpresa davanti a Montecitorio, portando decine di forbici colorate per gridare al governo di Giorgia Meloni: “Tagliate l’Iva sui beni di prima necessità!” La mobilitazione vuole sensibilizzare sull’aumento dei prezzi e chiedere azioni concrete per alleviare il peso sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane.

Un sit-in con una grande bandiera della Palestina sta accendendo i riflettori su Montecitorio. Gli attivisti sono determinati a non fermarsi finché il governo italiano non smetterà di sostenere quello che sempre più istituzioni internazionali definiscono un genocidi Partecipa alla discussione

....a un certo punto un gruppo di attivisti con caschi e bastoni avanza per forzare il cordone della polizia direzione Montecitorio. Tra loro c'è Luca Blasi. Lo conoscono tutti, è sempre stato in piazza contro il decreto e ha un lungo passato nei centri sociali. Partecipa alla discussione

