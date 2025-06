Montebelluna al via la manutenzione delle strade | Investimento da 670mila euro

Montebelluna si prepara a rinnovare le sue strade con un investimento di oltre 650 mila euro, puntando a garantire sicurezza e comfort ai cittadini. Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria e l’installazione di una nuova linea di illuminazione pubblica in via Cal Trevisana, rafforzando così l’efficienza e l’estetica della rete viaria locale. Un passo importante per migliorare la qualità della vita e valorizzare il territorio.

Un investimento da oltre 650mila euro per migliorare la qualità della rete viaria e predisporre una nuova linea di illuminazione pubblica in via Cal Trevisana. È questo l'obiettivo del progetto esecutivo approvato dall'amministrazione comunale di Montebelluna per la manutenzione straordinaria.

Montebelluna investe 670mila euro per rifare le strade e potenziare l’illuminazione - MONTEBELLUNA – L’amministrazione comunale ha dato il via libera a un nuovo piano di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina previsto per il 2025.