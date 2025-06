Montalcino l' arte di Ai Weiwei in dialogo con la ' Madonna con Bambino'

Nel cuore di Montalcino, tra le colline toscane, si accende un dialogo tra arte e spiritualità con "Porcelain Pillar with Refugee Motif" di Ai Weiwei. Questa straordinaria installazione, parte del progetto “Siena e le terre dell’Anima”, invita a riflettere sulla condizione umana e l’accoglienza. Un confronto tra le radici della tradizione sacra e le sfide contemporanee, creando un ponte tra passato e presente che vi lascerà senza parole.

Montalcino (Siena), 10 giugno 2025 - Il Complesso dell’Oro di Montalcino accoglie Porcelain Pillar with Refugee Motif, l’opera dell’artista cinese nell’ambito del progetto “Siena e le terre dell’Anima – Mete Contemporanee”, promosso dall’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino e dalla Diocesi di Montepulciano – Chiusi – Pienza e realizzato da Opera Laboratori. Porcelain Pillar with Refugee Motif (2017) di Ai Weiwei è stata accolta nel Complesso dell’Oro di Montalcino nell’ambito di “Siena e le terre dell’Anima – Mete Contemporanee”. L’opera fa parte di un progetto sviluppato dall’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino e dalla Diocesi di Montepulciano – Chiusi – Pienza e realizzato da Opera Laboratori in occasione del Giubileo 2025 in collaborazione con il Comune di Montalcino e Galleria Continua. 🔗 Leggi su Lanazione.it