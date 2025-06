Monsignor Savino | Cure palliative come terza via per il fine vita

Monsignor Savino sottolinea come le cure palliative rappresentino la terza via, un percorso di dignità e civiltà nel fine vita. Contrario all'accanimento terapeutico e all'eutanasia, invita a considerare questa opzione come scelta umana e democratica. "Se si parte da qui si parte bene," afferma, ma avverte che anche le leggi più avanzate richiedono un'attenta riflessione e un impegno costante nel rispetto della persona.

"Tra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia, ai quali personalmente dico no, c'è la terza strada, quella delle cure palliative: danno dignità al malato. E' una questione di civiltà e di democrazia". Lo dice il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, monsignor Francesco Savino, parlando del confronto politico in corso sul fine vita. "Se si parte da qui si parte bene" ma "anche le migliori leggi - avvisa - hanno bisogno di una pianificazione finanziaria. Negli hospice c'è già bisogno sempre più di personale specializzato". "Mi auguro che tutte le parti politiche su un tema che tocca un momento importante della vita dialoghino senza pregiudizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monsignor Savino: "Cure palliative come terza via per il fine vita"

Se ne parla anche su altri siti

Monsignor Savino visita l’Hospice di Reggio Calabria: «Cure palliative via di speranza e dignità»; In prima linea per la cura e l'assistenza ai malati: a mons. Francesco Savino la laurea honoris causa in Medicina; A Monsignor Francesco Savino l’edizione 2023 del Premio Don Uva.

Monsignor Savino: "Cure palliative come terza via per il fine vita" - Monsignor Savino sottolinea l'importanza delle cure palliative per la dignità del malato nel dibattito sul fine vita.

Mons. Paglia/ “Le cure palliative sono per la vita, strumenti di straordinaria umanità” - Monsignor Paglia è stato intervistato stamane da Storie Italiane e nell'occasione ha parlato di Papa Francesco, delle guerre e non solo ...

Cure palliative, quando la medicina non si arrende alla sofferenza ma rimane in ascolto - L’edizione 2025 del Festival della comunicazione, promosso dalla Società San Paolo e dalla Società delle Figlie di San Paolo, ha permesso di parlare di una materia sempre più diffusa e importante ...