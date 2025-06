Monoposto guidata dall’intelligenza artificiale | il pilota non c’è sfreccia l’algoritmo

monoposto all’avanguardia, rivoluzionando il concetto di corsa e tecnologia. Questa intelligenza artificiale autonoma non solo sfida i limiti umani, ma apre le porte a un futuro in cui macchine e piloti collaborano per superare ogni aspettativa. La sfida è appena iniziata: fino a che punto potrà spingersi questa rivoluzione?

Modena, 10 giugno 2025 – Il pilota c’è, ma non è in carne e ossa, non è un fascio di nervi e muscoli: è piuttosto un fascio di cavi e cablaggi, sostegni, centraline e router. Ma è un pilota a tutti gli effetti: sceglie in autonomia le traiettorie, la velocità, se sorpassare o meno. È un’intelligenza artificiale che nessuno controlla da remoto, quella che in questi giorni sta guidando, sulla pista dell’autodromo modenese di Marzaglia, una Dallara AV 24 (derivata dalla IL-15) in configurazione racing, una monoposto a ruote scoperte come quelle che gareggiano nella Indy Nxt, una delle serie del circuito IndyCar americano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monoposto guidata dall’intelligenza artificiale: il pilota non c’è, sfreccia l’algoritmo

