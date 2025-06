Moneyball Comolli racconta questo modello | Rende razionale un’industria irrazionale come il calcio Dati e algoritmo vi spiego tutto!

Scopri come Damien Comolli sta rivoluzionando il calcio con il metodo Moneyball: un approccio basato su dati e algoritmi che rende razionale un'industria tradizionalmente irrazionale. Con parole chiare e coinvolgenti, il nuovo direttore generale della Juventus spiega come questa strategia innovativa possa cambiare le regole del gioco, puntando sull’efficienza e l’analisi scientifica. Ma in cosa consiste esattamente questa metodologia? Te lo sveliamo nel dettaglio.

Moneyball, Damien Comolli illustra il nuovo metodo di costruzione tecnica su cui si baserĂ la “sua” Juve: ecco le sue parole. La nuova Juve di Damien Comolli verrĂ costruita attorno al principio del Moneyball. Per capire di cosa si tratta il nuovo DG bianconero ha spiegato per sommi capi di cosa si tratta nella sua conferenza stampa di presentazione. MONEYBALL – « Non so se è stato romanzato, se è stata una creazione della stampa. Il Moneyball model è come rendere razionale un’industria molto irrazionale come il calcio. Ma è tutto schizofrenico. Mister Moneyball è mio amico, mi piace il baseball: l’ho incontrato, lui è venuto da me e ne abbiamo parlato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moneyball, Comolli racconta questo modello: «Rende razionale un’industria irrazionale come il calcio. Dati e algoritmo, vi spiego tutto!»

Chi è Damien Comolli? Dagli inizi come scout a uomo Moneyball, passando per i grandi colpi di mercato (Modric su tutti!). Conosciamo meglio il profilo cercato dalla Juve - Damien Comolli, ex scout e guru del metodo Moneyball, è il profilo che la Juventus sta considerando per potenziare la propria dirigenza.

