Mondialito per la Pace 2025 | Torneo Multiculturale a Perugia

Il Mondialito per la Pace 2025 si prepara a infiammare Perugia con il suo torneo multiculturale, un evento che unisce giovani di tutto il mondo attraverso il calcio e i valori della fratellanza. Dopo il successo della prima edizione, la seconda promette ancora più emozioni e coinvolgimento, rafforzando il messaggio di pace e integrazione. Dal 14 giugno al 20 luglio, ogni weekend, protagonista sarà il campo dello stadio FIGC di Prepo, un palcoscenico di speranza e unità .

Dopo il grande successo della prima edizione, il Mondialito per la Pace torna con ancora più entusiasmo, passione e partecipazione. La seconda edizione del torneo si svolgerà dal 14 giugno al 20 luglio, ogni sabato e domenica, allo stadio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di Prepo a Perugia. La manifestazione è stata presentata nella sala Rossa di palazzo dei Priori, alla presenza degli assessori Pierluigi Vossi (sport) e Costanza Spera (politiche sociali), del presidente del comitato organizzatore Eric Ganje, del vicepresidente del comitato regionale della Figc Claudio Tomassucci, del vice presidente del comitato organizzatore Omgba Andrè.

Perugia si prepara ad accogliere con entusiasmo la seconda edizione del Mondialito della Pace, un evento che unisce sport e valori di fratellanza.

