Mondiali di Judo 2025 l’Italia in gara con 18 Azzurri | c’è il debutto stagionale di Bellandi

Tutto è pronto a Budapest per i Campionati Mondiali di Judo 2025, un evento imperdibile che vedrà 18 azzurri scendere sul tatami, tra cui il ritorno di Alice Bellandi, oro olimpico di Parigi 2024 e protagonista del debutto stagionale. Con ambizioni elevate e la determinazione di recitare una parte da protagonista, la squadra italiana si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nel mondo del judo mondiale.

E’ tutto pronto a Budapest per ospitare i Campionati Mondiali di Judo. La competizione si svolgerà dal 13 al 20 giugno e saranno 18 gli Azzurri in gara, tra cui l’oro olimpico di Parigi 2024 Alice Bellandi, che fa il suo debutto stagionale. I convocati azzurri, le interviste, il programma delle gare e le dirette TV – Fonte Fijlkamfijlkam.it. La squadra azzurra si presenta all’evento con ambizioni concrete e la determinazione di recitare un ruolo da protagonista. Ecco i 18 protagonisti che da venerdi 13 rappresenteranno i nostri colori: – 48 kg Assunta Scutto (Fiamme Gialle), – 52 kg Odette Giuffrida (CS Esercito), – 63 kg Carlotta Avanzato (Fiamme Oro) e Savita Russo (Fiamme Azzurre), – 70 kg Irene Pedrotti (Accademia) e Giorgia Stangherlin (CS Carabinieri), – 78 kg Alice Bellandi (Fiamme Gialle), + 78 kg Asya Tavano (Fiamme Azzurre) ed Erica Simonetti (CS Esercito), – 60 kg Andrea Carlino (CS Esercito), – 66 kg Matteo Piras (Cs Esercito) ed Elios Manzi (Fiamme Gialle), – 73 kg Manuel Lombardo (CS Esercito) e Giovanni Esposito (Fiamme Azzurre), – 81 kg Antonio Esposito (Fiamme Azzurre), – 90 kg Cristian Parlati (Fiamme Oro) e Kenny Komi Bedel (Fiamme Oro), – 100 kg Gennaro Pirelli (Fiamme Oro). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

