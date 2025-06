Mondiali di calcio 2026 il torneo più grande di sempre

Il conto alla rovescia per il mondiale di calcio 2026 è iniziato: tra un anno, gli Stati Uniti, il Canada e il Messico daranno vita al torneo più grande e spettacolare di sempre. Un evento storico che promette emozioni senza precedenti e una sfida globale mai vista. Prepariamoci a vivere un’estate indimenticabile, all’insegna dello sport, della passione e della solidarietà tra tre nazioni. Il mondo aspetta con ansia questa incredibile avventura.

Tra un anno esatto, l’11 giugno 2026, partiranno ufficialmente i Mondiali di calcio più ambiziosi e imponenti mai organizzati. Dopo oltre trent’anni dall’edizione del 1994, gli Stati Uniti torneranno a ospitare la Coppa del Mondo, questa volta affiancati da Canada e Messico in quello che sarà il primo torneo della storia a coinvolgere tre Paesi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mondiali di calcio 2026, il torneo più grande di sempre

In questa notizia si parla di: Mondiali Torneo Calcio Sarà

Mondiali 2026, sarà torneo delle new entry: prima volta per Uzbekistan e Giordania - I Mondiali 2026 si preparano a scrivere una pagina storica, con l’Uzbekistan e la Giordania che fanno il loro debutto nella fase finale.

Segui queste discussioni su X

#ItaliaMoldova sarà l'ultima di Spalletti in panchina. Per gli #Azzurri è il 2° match delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Poi, per il futuro, i nomi di Ranieri e Pioli. Fischio d'inizio alle 20.45. Radiocronaca in diretta qui: https://raiplaysound.it/radio1 Di Daniele Fo Partecipa alla discussione

BREAKING NEWS Xabi Alonso è il nuovo Allenatore del Real Madrid. Il real madrid C.F. conferma che Xabi Alonso sarà l'allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028. Xabi Alonso è una leggenda del Real Ma Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Mondiali 2026, sarà torneo delle new entry: prima volta per Uzbekistan e Giordania - LaPresse; Mondiale per Club, per la FIFA accordo in extremis: il fondo PIF sarà sponsor del torneo; Mondiale per Club 2025 in chiaro su DAZN: come e dove vederlo in streaming.