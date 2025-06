Mondiale per Club tutte le novità | dall'IA per migliorare il fuorigioco alle body-cam

Il Mondiale per club si trasforma con innovazioni rivoluzionarie: dall’ampio miglioramento del fuorigioco all’introduzione delle body cam, fino all’uso di intelligenza artificiale, tablet per le sostituzioni e molto altro. La FIFA ha annunciato che queste tecnologie saranno testate durante il torneo, promettendo un calcio più giusto, trasparente e avvincente. Scopri come l’evoluzione digitale cambierà il volto dello sport più amato al mondo.

Intelligenza artificiale, body-cam e tablet per le sostituzioni. La Fifa ha annunciato che alcune innovazioni verranno sperimentate durante il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mondiale per Club, alcune delle innovazioni annunciate dalla FIFA: - Miglioramento del rilevamento semi-automatico del fuorigioco grazie all'intelligenza artificiale. La tecnologia semi-automatica di rilevamento del fuori campo era già stata utilizzata al Mondi Partecipa alla discussione

