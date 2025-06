Mondiale per club quante possibilità ha l’Inter di vincere? Le quote dei bookies

Il Mondiale per club si avvicina e l’Inter si presenta con grandi ambizioni, anche se le quote dei bookies la collocano in terza fila tra le pretendenti al titolo. Con un girone impegnativo, i nerazzurri devono mettere a frutto esperienza e determinazione. Ma quali sono le probabilità di vittoria per l’Inter? Analizziamo le chance di questa squadra di conquistare il trofeo mondiale.

Mondiale per club, l'Inter può vincere? Le quote dei bookies: nerazzurri in terza fila. L' Inter si prepara ad affrontare il Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. I nerazzurri esordiranno il 18 giugno contro il Monterrey, con il River Plate e gli Urawa Red Diamonds nel girone E. Il torneo avrà un formato simile a quello dei Mondiali, con 8 gruppi e partite ad eliminazione diretta. Se passerà il turno, l'Inter affronterà le vincenti del gruppo F, che include Fluminense e Borussia Dortmund. Le quote per la vittoria dell'Inter sono alte, a causa della recente finale di Champions League persa.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

