Mondiale per Club oggi chiude ufficialmente il mercato per 32 club | il regolamento

Il countdown è iniziato: oggi si conclude ufficialmente il mercato per i 32 club che partecipano al Mondiale per Club, secondo il regolamento. Ma non temete, perché domenica 1° giugno aprirà la sessione di trasferimenti, dando il via a un mix di speranze e strategie fino al grande evento che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio. Prepariamoci a un’estate di emozioni e grandi mosse sul mercato!

Domenica 1° giugno, apre ufficialmente la sessione di mercato per le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club (15 giugno - 13 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

