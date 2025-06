Mondiale per Club | format calendario montepremi Il programma e dove vedere tutte le partite

Il Mondiale per Club, alla sua versione più innovativa e coinvolgente, sta per partire! Con un format rivoluzionario e un calendario ricco di sfide emozionanti, preparatevi a seguire ogni partita e scoprire il montepremi in palio. Ma dove vedere tutte le emozioni in diretta? Restate con noi per il programma completo e gli approfondimenti su questa competizione che promette spettacolo e adrenalina!

Il Mondiale per Club nella sua prima e nuovissima versione estesa è alle porte: con la fine dei campionati avrà inizio la sessione di mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il nostro calendario al Mondiale per Club: esordio il 17/6 al Rose Bowl di Los Angeles contro il Monterrey #ForzaInter #TakeItToTheWorld #FIFACWC Partecipa alla discussione

Mondiale per Club, Inter e Juventus rappresentano l'Italia: calendario, gironi, quando inizia, regolamento, montepremi - Mancano esattamente 5 giorni all'inizio del Mondiale per Club negli Stati Uniti che inizierà domenica 15 giugno e terminerà il 13 ...

La guida al Mondiale per Club 2025: date, format, calendario e risultati - Negli Stati Uniti partirà presto la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

Mondiale per club 2025, il calendario con tutte le partite, i risultati e le classifiche - Il tabellone completo del Mondiale per squadre di club che si disputa negli Usa tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025.