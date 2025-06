Mondiale per club Fifa | Inter e Juventus pronte a sfidare il mondo

Il palcoscenico mondiale si apre con grande entusiasmo: dall’14 giugno al 13 luglio, il Mondiale per club FIFA riunisce 32 squadre da ogni continente in un torneo che promette emozioni e sfide epiche. Tra le protagoniste italiane, Inter e Juventus sono pronte a conquistare il cuore dei tifosi e scrivere pagine indimenticabili di questa competizione globale. Le sfide sono alle porte, e ogni partita sarà un passo verso la gloria...

Inizierà il 14 giugno (nella notte tra sabato e domenica per l'Italia) e terminerà il 13 luglio il Mondiale per club organizzato dalla Fifa che riunisce 32 squadre provenienti da ogni continente. Le partecipanti verranno divise in otto gironi, ognuno formato da quattro club. Per l'Italia parteciperanno Inter e Juventus. I nerazzurri giocheranno il 18 giugno alle 3.00 italiane contro il Monterrey, il 21 alle 21.00 contro gli Urawa Reds e il 26 alle 3.00 contro il River Plate. Per i bianconeri in calendario l'Al-Ain il 19 alle 3.00, il Wydad il 22 alle 18.00 e il Manchester City il 26 alle 21.00.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? Ricavi associati al Mondiale per Club FIFA Il premio garantito per la partecipazione dell'Inter ammonta a 24,35 milioni di dollari statunitensi, al lordo di eventuali ritenute fiscali e di altre spese deducibili direttamente. Ulteriori ricavi dipenderanno dalle Partecipa alla discussione

Barella in versione pilota come spot al Mondiale per Club...ma occhio al dettaglio La grafica non lascia dubbi: la tuta indossata dal centrocampista è identica agli spoiler sulla nuova maglia dell'Inter ? FIFA #FIFA #Inter #ClubWC Partecipa alla discussione

