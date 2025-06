Mondiale per Club come si qualificano le squadre? I criteri di scelta

Mancano ormai pochissimi giorni all’attesissimo Mondiale per Club 2025, pronto a sorprendere con un format totalmente rinnovato. Ma come si qualificano le squadre e quali sono i criteri di scelta? Scopriamo insieme il percorso che permette ai club più prestigiosi di conquistare un posto in questa competizione globale, portando il calcio internazionale a nuovi livelli di emozione e spettacolo.

Mancano davvero pochi giorni all`inizio del Mondiale per Club. La Fifa Club World Cup 2025 che partirà con un format totalmente rinnovato, con. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

