Mondiale per club 2025 | le partite delle italiane dove vederle in tv i gironi e il montepremi da capogiro

Il Mondiale per club 2025 sta arrivando con un carico di emozioni e sfide epiche! Le italiane si preparano a mettere in mostra il loro talento, e noi siamo qui per guidarti tra le partite da non perdere in TV, i gironi entusiasmanti e il montepremi da capogiro. Dalla Copa Rio alla storica Coppa Intercontinentale, questa competizione promette di essere la più spettacolare di sempre. Scopri tutto quello che devi sapere e tifiamo insieme per i nostri campioni!

Dalla Copa Rio al Mondiale per club, passando per la celebre Coppa Intercontinentale. Si alza il sipario sulla kermesse che eleggerà la miglior squadra del pianeta, con una formula profondamente rinnovata ma soprattutto allargata. Per la prima volta, infatti, a scendere in campo saranno ben 32.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Rayan #Cherki Manchester City Dopo Reijnders, un altro super colpo per il Mondiale per Club 2025 ? Guarda tutte le partite della #FIFACWC, gratis, su #DAZN! Partecipa alla discussione

Gravina: "I giocatori sono stanchi. Pensate che l'11 diversi calciatori partiranno per il Mondiale per Club, non c'è spazio nei calendari e i giocatori non sono abituati. La gente che critica non conosce neanche i regolamenti, c'è chi ha parlato di Italia eliminata. N Partecipa alla discussione

