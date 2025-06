Modifiche alla circolazione treni sulla linea storica Salerno – Napoli

Preparati a scoprire come i lavori di Rete Ferroviaria Italiana trasformeranno la tratta Napoli-Salerno, garantendo un viaggio più sicuro e all’avanguardia. A partire da domenica 15 giugno, interventi innovativi introdurranno il sistema ERTMS, il cuore di una rete ferroviaria moderna e efficiente. Rimani con noi per conoscere tutte le modifiche e le opportunità di questa importante rivoluzione tecnologica sulla linea storica, che cambierà il modo di viaggiare tra le due città.

Partiranno domenica 15 giugno i lavori di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea storica Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni. Gli interventi di RFI riguarderanno: attività propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema tecnologico per. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it