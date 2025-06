Modica preso dopo mesi di ricerche | doveva scontare 14 mesi per droga e furto era irreperibile

Dopo mesi di attenta ricerca, Modica può finalmente tirare un sospiro di sollievo: un cittadino del Bangladesh, evaso e irreperibile, è stato catturato e arrestato. Accusato di spaccio di droga e furto, era ricercato per una condanna di 14 mesi. La sua cattura rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità locale, dimostrando come la collaborazione tra forze dell’ordine faccia la differenza.

Un cittadino del Bangladesh è stato arrestato a Modica per spaccio di stupefacenti e furto, eseguiti ordini di carcerazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Modica, preso dopo mesi di ricerche: doveva scontare 14 mesi per droga e furto, era irreperibile

Altre fonti ne stanno dando notizia

Modica, preso dopo mesi di ricerche: doveva scontare 14 mesi per droga e furto, era irreperibile; Latitante per mesi, arrestato a Modica: era ricercato per spaccio e furto; Latitante per mesi, arrestato a Modica: era ricercato per spaccio e furto.

Modica, preso dopo mesi di ricerche: doveva scontare 14 mesi per droga e furto, era irreperibile - Un cittadino del Bangladesh è stato arrestato a Modica per spaccio di stupefacenti e furto, eseguiti ordini di carcerazione.

Ricercato da quattro mesi, arrestato a Modica cittadino del Bangladesh - di Modica hanno messo fine alla latitanza di un cittadino del Bangladesh di 29 anni, ...

Spaccio e furto, 29enne arrestato a Modica - Spaccio e furto, arrestato 29enne del Bangladesh ricercato per spaccio e furto.