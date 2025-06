Modena | corsa a due per la panchina tra Luca D' Angelo e Andrea Sottil

Modena si prepara a un’estate di grandi decisioni, con la corsa a due per la panchina che infiamma l’ambiente gialloblù. Luca D’Angelo e Andrea Sottil sono i protagonisti di un duello cruciale, mentre la squadra si avvicina al ritiro di Fanano, pronto a definire il futuro. Le prossime settimane saranno decisive per svelare il volto della nuova stagione, un tassello fondamentale nel progetto ambizioso del club.

Ore cruciali. Sono quelle che vive il Modena, in attesa di mettere il primo tassello, quello ovviamente più importante, del progetto che riguarda la prossima stagione. Una stagione che è ormai alle porte, e che inizierà tra poco più di un mese con il ritiro, che anche questa estate sarà a Fanano: la dirigenza gialloblù si sta muovendo da settimane, i nomi circolati sono stati tanti, di cui più di uno che non è stato mai realmente vicino alla panchina canarina: d’altronde da quando mondo è mondo l’estate è deputata alle voci di mercato più disparate. Al momento la corsa sembra restringersi a due soli candidati, Luca D’Angelo e Andrea Sottil. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena: corsa a due per la panchina tra Luca D'Angelo e Andrea Sottil

