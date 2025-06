Modena celebra la 31ª Festa Europea della Musica | 40 concerti 250 musicisti e 23 location in tutta la città

Modena si prepara a vivere un’indimenticabile notte di musica grazie alla 31ª Festa Europea della Musica, dal 20 al 22 giugno 2025. Con 40 concerti sparsi in 23 location, 250 musicisti e un’atmosfera vibrante, questa grande manifestazione gratuita invita tutti ad immergersi in un evento multiculturale, aperto e coinvolgente. Un’occasione unica per scoprire il cuore pulsante della città attraverso note che uniscono culture e generazioni, creando un momento di festa condivisa.

