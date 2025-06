Moda e artigianato Le Mani di Napoli all’Expert Meeting di Ginevra

l’occasione perfetta per mettere in luce l’eccellenza dell’artigianato partenopeo, unendo tradizione e innovazione sul palcoscenico internazionale. Le mani di Napoli, simbolo di creatività e maestria, si preparano a incantare i partecipanti con le loro creazioni uniche e autentiche. L’evento rappresenta un inestimabile momento di valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche locali, rafforzando il ruolo di Napoli come capitale della moda artigianale nel mondo.

‘L’associazione Le Mani di Napoli’, che riunisce gli artigiani della moda e dell’alta sartoria made in Naples di eccellenza e apprezzata nel mondo, sarà protagonista anche quest’anno dell’OrGIin 2025 Expert Meeting di Ginevra, l’importante appuntamento curato dall’Associazione internazionale “Origin” e dedicato al tema delle produzioni tipiche locali (Indicazioni geografiche) in programma il 12 e 13 giugno a Ginevra. L’evento rappresenta una opportunità unica di apprendimento e networking per chi è interessato alla protezione e applicazione delle norme IG, per incontrare specialisti e avviare partnership. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Moda Mani Napoli Expert

A Roma la mostra Dolce e Gabbana ‘Dal cuore alle mani’: viaggio nell’arte della moda - A Roma, al Palazzo delle Esposizioni, è inaugurata la mostra "Dal Cuore alle Mani" di Dolce e Gabbana.

Se ne parla anche su altri siti

Moda e artigianato, Le Mani di Napoli all’Origin Expert Meeting di Ginevra - - Quotidiano di; Conclusa a Napoli la Quantum Computing Academy - - Quotidiano di Informazioni Online; Artigianato di eccellenza nella moda, l’associazione “Le Mani di Napoli” entra in oriGIn - -.

Napoli Femminile ed Expert Napoli, - Expert Napoli passa dunque dal “retro maglia” ad essere uno dei tre sponsor che campeggeranno sul petto delle calciatrici azzurre nella stagione di serie A 2021-

Napoli, apre il grande negozio Expert a Fuorigrotta: ressa all'ingresso del punto vendita - ha creato non pochi disagi al traffico veicolare che ha subito rallentamenti sino all'apertura.