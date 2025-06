Missione Ue in Giappone mozzarella Dop unico Consorzio presente a Expo Osaka su mercato e logistica per potenziare l’export

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop si prepara a una sfida entusiasmante: rafforzare la presenza del prodotto in Giappone, prima destinazione in Asia per l’export dell’oro bianco. Con una missione alla “Expo Osaka”, il focus sarà aprire nuove rotte commerciali e rispondere alle esigenze del mercato locale. L’obiettivo è consolidare il successo e portare la mozzarella Dop sempre più lontano, conquistando nuovi appassionati e opportunità di crescita.

Aprire nuove rotte dell'export, approfondire le richieste e le esigenze del mercato giapponese, che mostra grande interesse per la mozzarella di bufala campana Dop e rappresenta la prima destinazione in Asia per l'export dell'oro bianco. Con questi obiettivi, il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop è.

