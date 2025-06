Missili e droni russi su Kiev | Il più grande attacco dall' inizio della guerra

L'ombra della guerra si allunga su Kiev, con missili e droni russi che scatenano il più grande attacco dall'inizio del conflitto. Il Cremlino intensifica le sue offensive, mentre gli Stati Uniti avvertono: la vendetta di Putin per l'operazione Tela di Ragno potrebbe essere ancora in arrivo. In un clima di tensione crescente, il futuro dell'Ucraina resta appeso a un filo, tra speranza e timore di ulteriori escalation.

Il Cremlino intensifica i raid contro l'Ucraina. L'agenzia Reuters: "Funzionari Usa ritengono che la vendetta di Putin per l'operazione Tela di Ragno non sia ancora arrivata".

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

