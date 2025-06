Miss mamma lo show di Ada Di Campi ferita dalla Uno Bianca | L’ho fatto per aiutare le donne che soffrono

di dimostrare che il vero successo si misura con il cuore, non con i vestiti. La sua partecipazione ha emozionato tutti, portando un messaggio di forza e solidarietà. Miss Mamma lo show di Ada a Santarcangelo è stato un esempio di coraggio e ispirazione che resterà nel ricordo di tutti.

Rimini, 10 giugno 2025 – Il balletto. La sfilata. E poi i baci mandati al pubblico che si spellava le mani di applausi. “Pensare che non avevo nemmeno il vestito adatto.”, sorride Ada Di Campi. Che domenica è stata l’autentica regina della tappa del concorso di Miss mamma italiana a Santarcangelo. Di Campi era in giuria, ma gli organizzatori hanno insistito perché sfilasse anche lei insieme alle altre concorrenti. E alla fine Ada ha accettato, esibendosi con grazia e ironia. Un’esperienza che l’ex poliziotta ferita dalla banda della Uno bianca quando aveva solo 22 anni (“ho ancora i proiettili in corpo”), dal 2023 consigliera di Fratelli d’Italia a Rimini, ha voluto anche immortalare con un breve video pubblicato sui social, diventato subito virale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it