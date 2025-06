Miretti Genoa futuro ancora lontano dalla Juve? Il Grifone vuole provare a convincere così i bianconeri | cifre e formula dell’affare

Il futuro di Fabio Miretti tra Juventus e Genoa resta ancora incerto, con il Grifone deciso a fare il possibile per convincere i bianconeri a cedere il giovane talento. Secondo Tuttosport, si preparano trattative importanti, con cifre e formule da definire per un possibile riscatto. La volontĂ del Genoa di convincere Miretti a restare o a tornare in rossoblĂą apre scenari interessanti: le prossime settimane saranno decisive.

Miretti Genoa, futuro ancora lontano dalla Juve? Il Grifone vuole provare a convincere così i bianconeri: cifre e formula del possibile affare. Non è ancora completamente da scartare l'ipotesi di una permanenza al Genoa di Fabio Miretti. I rossoblù, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, potrebbero avviare i contatti con il mercato Juve per parlare del riscatto. Sul tavolo dei bianconeri potrebbe arrivare una proposta per un rinnovo del prestito con un diritto di riscatto a cifre intorno ai 15-18 milioni di euro. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, quando la Juve avrà completato il proprio apparato dirigenziale.

