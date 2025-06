Mirabella Eclano celebra Sant’Antonio | fede tradizione e musica

A Mirabella Eclano, la festa di Sant'Antonio di Padova unisce fede, tradizione e musica in un abbraccio vibrante che coinvolge tutta la comunità. Tra momenti spirituali intensi e celebrazioni popolari, il paese si anima di colori, suoni e emozioni, rendendo questa ricorrenza un appuntamento imperdibile nel cuore della Valle del Calore. La festa continuerà fino al 13 giugno, un'occasione speciale per vivere e condividere l'anima di questa tradizione secolare.

