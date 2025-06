Mio padre non c’è più Per favore rendete viva la sua foto

le persone desiderano preservare il ricordo dei propri cari in modo vivido e coinvolgente, ma è fondamentale farlo nel rispetto della privacy. Con l'aumentare di queste tecnologie, diventa essenziale essere consapevoli delle implicazioni etiche e proteggere i dati sensibili. Solo così possiamo rendere viva la memoria senza compromettere i diritti di chi amiamo. È un equilibrio tra emozione e responsabilità che tutti dobbiamo imparare a gestire.

Esiste un mercato nostalgico delle foto animate su Facebook. Le immagini prendono vita grazie a programmi di intelligenza artificiale. Gli utenti caricano le vecchie foto e i modelli applicano i movimenti in base ai tratti facciali. Dietro al trend c'è il desiderio di ridare vita a un momento di felicità o a una persona amata. Al di là dell'estetica e dell'emozione, le immagini animate sui social presentano un problema di privacy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

