'Mio nonno era un terrorista', Mosab Abu Toha scrive le sue poesie da Gaza per farsi sentire da noi.

Dalla Gaza, Mosab Abu Toha ci consegna poesie che rompono il silenzio e ci invitano a riflettere sulla complessità di un conflitto che dura da decenni. La storia di tentativi di aiuto e di resistenza si ripete, tra tragedie e speranze, rivelando la stretta frazione tra realtà e narrazione. È una storia che merita di essere ascoltata, perché solo conoscendo le verità possiamo aspirare a un cambiamento duraturo.

"L'esercito israeliano ha ucciso 10 attivisti della Freedom Flottilla e ne ha feriti 56, calandosi a bordo della nave da un elicottero e sparando a distanza ravvicinata allo scopo di impedire la consegna di aiuti umanitari a Gaza". Questa è una notizia vera: non un'ultima ora ma una notizia del 2010. Anche allora l'esercito impedì a una flotta di sette navi cariche di aiuti – con a bordo decine di parlamentari – di raggiungere Gaza. La storia non comincia il 7 ottobre, quello è al massimo il momento in cui abbiamo cominciato a parlarne in tv. A parlarne immedesimandoci con le vittime civili dell'attacco terrorista di Hamas.