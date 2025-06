Mio marito mi picchia da 50 anni lei muore da sola in ospedale e lui viene assolto | Reato prescritto

Una storia drammatica che rivela le pieghe complesse della giustizia e il dolore di chi ha subito silenziosamente per decenni. Un giudice di Torino ha assolto un uomo di 81 anni, accusato di aver maltrattato la moglie per 50 anni, dichiarando che i reati erano ormai prescritti. La sentenza solleva importanti riflessioni sui limiti temporali della giustizia e sul rispetto dei diritti di tutte le vittime. La...

Assolto con formula piena perché i presunti reati di cui si sarebbe macchiato sono ormai prescritti da tempo. È quanto ha stabilito un giudice di Torino per un 81enne che era stato trascinato in tribunale con l'accusa di aver maltrattato per anni la moglie nel frattempo morta in ospedale. La. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Mio marito mi picchia da 50 anni", lei muore da sola in ospedale e lui viene assolto: "Reato prescritto"

In questa notizia si parla di: anni - ospedale - assolto - marito

