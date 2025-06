Mio figlio e il bando ' Resto al Sud' Ma se ne scappa in Messico | Lì ci sono più possibilità per i giovani

Caro Presidente De Luca, le scrivo con entusiasmo e un pizzico di speranza, perché nel nostro Sud ci sono mille opportunità ancora da scoprire e valorizzare. Con il bando Resto al Sud e le possibilità del L236, i giovani come mio figlio potrebbero trovare nuove strade e sogni da realizzare, anche lontano, in Messico o altrove. È il momento di investire nel talento e nel futuro del nostro territorio: insieme, possiamo fare la differenza.

Caro Presidente De Luca le scrivo così mi distraggo un po'. Da dove cominciamo? Dal Cin. vorrei tanto che fosse un cin cin per brindare al suo Campania Teatro Festival che ho sempre seguito con interesse per le testate nazionali e internazionali che rappresentano. Il Cin, un'odissea, ho impiegato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Mio figlio e il bando 'Resto al Sud'. Ma se ne scappa in Messico: "Lì ci sono più possibilità per i giovani"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mio figlio e il bando 'Resto al Sud'. Ma se ne scappa in Messico: Lì ci sono più possibilità per i giovani; Diretta donna accoltellata a Parma, è gravissima: l’allarme lanciato dai figli. Il marito è morto in un incidente.

Separata scappa col figlio: sanzionata dal Tribunale - Istintivamente si potrebbe dire che il bambino conteso deve essere sempre e ...