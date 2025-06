Minorenne rapinato per 10 euro con lo spray urticante in Pilotta | 29enne arrestato

Una scena di violenza e tensione si è svolta a Pilotta, dove un minorenne è stato rapinato per soli 10 euro con uno spray urticante. La pronta risposta della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 29enne, indicato come autore della tentata rapina e resistente alle forze dell’ordine. Un episodio che evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e la lotta contro la criminalità nelle nostre comunità.

La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne poiché gravemente indiziato di essere autore di resistenza pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche indagato in stato di libertà per il reato di tentata rapina. Intorno alle 22.50 del 9 giugno, la centrale operativa della polizia riceveva, da parte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Minorenne rapinato per 10 euro con lo spray urticante in Pilotta: 29enne arrestato

In questa notizia si parla di: 29enne Arrestato Minorenne Rapinato

Roma, aggredisce turista e chiede riscatto per il cellulare: arrestato 29enne - Un turista è stato aggredito e costretto a pagare un riscatto per il suo cellulare a Roma, dove un 29enne senza fissa dimora e con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri nel parco di Colle Oppio.

Cosa riportano altre fonti

Minorenne rapinato per 10 euro con lo spray urticante in Pilotta: 29enne arrestato; Minorenni aggrediti in stazione a calci e pugni: quattro denunce della Polizia di Stato; Deruba e minaccia una donna con un coltello: 29enne arrestato.

Rapina a Fuorigrotta: arrestato un minorenne. Era armato e con volto coperto - A Fuorigrotta, lo scorso maggio, un minorenne avrebbe messo a segno una rapina con un complice.

Tenta rapina commerciante lo riconosce e fugge, arrestato - A Palagonia (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 29enne che pistola alla mano -

Pravisdomini, arrestato 29enne autore di una rapina con estorsione nel 2015 - Era stato condannato a due anni e 8 mesi di carcere per una rapina con tentata estorsione ...