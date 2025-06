Minnie e Topolino protagonisti a scuola durante il sopralluogo di sindaco e amministratori

Una mattinata all'insegna della gioia e del sorriso, dove i protagonisti più amati di sempre hanno invaso la scuola, portando allegria e magia tra i banchi. Minnie e Topolino, insieme al sindaco Vincenzo D'Angelo e agli amministratori, hanno condiviso momenti indimenticabili con i piccoli studenti, coinvolgendoli in un sopralluogo speciale che ha rafforzato il legame tra comunità e scuola. Un evento che resterà impresso nei cuori di tutti, dimostrando quanto l’attenzione alla formazione inizi fin dalla tenera età.

Sorrisi, applausi e divertimento nella mattinata di ieri (10 giugno) alla Scuola dell'Infanzia con Minnie e Topolino. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo D'Angelo si è recata al plesso di viale della Repubblica per incontrare gli studenti più piccoli del paese, i loro genitori.

