Mini ripresa della produzione industriale dopo 26 mesi Ad aprile + 0,3% sull’anno prima

Dopo 26 mesi di calo, aprile porta una notizia incoraggiante per l’industria italiana: la produzione torna a crescere, seppur di poco. Con un +0,3% rispetto allo scorso anno e un +1% rispetto a marzo, si intravede una timida ripresa che, sebbene lieve, rappresenta un segnale positivo. Secondo l’Istat, questa moderata crescita trimestrale apre nuove prospettive per il settore. Ma cosa ci riserva il futuro?

Dopo 26 mesi consecutivi in negativo, in aprile ricompare il segno più per la produzione industriale. Un + 0,3% rispetto alle stesso mese del 2024, nulla di che insomma ma bisogna accontentarsi. Rispetto allo scorso marzo il progresso è invece dell' 1%. L'Istat scrive che "Si osserva una moderata crescita anche su base trimestrale (+0,4%). Ad esclusione dell'energia, unico aggregato stabile, l'incremento congiunturale mensile si estende a tutti i principali raggruppamenti di industrie". A trainare il mini recupero sono settori come l' alimentare (+ 3,2% rispetto ad aprile 2024), l'industria del legno e dell'arredamento (+ 4,7%) e l'industri energetica (+ 4,3%).