Minacciate e rapinate da due coetanee che spavento in centro per due quindicenni

esperienza traumatica. Mentre si trovavano in centro per una serata tranquilla, sono state improvvisamente minacciate e rapinate da due coetanee, trasformando un normale incontro tra amici in un incubo. La loro innocente passeggiata si è conclusa con paura e sconcerto, lasciando un segnale forte sulla sicurezza giovanile in città . Un episodio che invita a riflettere sulle sfide quotidiane dei giovani e sull’importanza di tutelare i territori della gioventù.

Avevano appena mangiato un kebab in Prato della Valle e passeggiando si sono ritrovate in piazza Cavour, dove si sono fermate a chiacchierare, come capita a tantissimi ogni giorno. Ma per le due quindicenni padovane quella di lunedì sera invece che una serata piacevole si è tramutata in una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Minacciate e rapinate da due coetanee, che spavento in centro per due quindicenni

