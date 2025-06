Minaccia e tenta di aggredire la ex arrestato pregiudicato

Un tarantino di 54 anni, noto pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver minacciato e tentato di aggredire l'ex compagna. L'intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante in via Capecelatro ha permesso di bloccare l'uomo prima che potesse fare del male. La vittima, sotto choc, ha trovato conforto nella pronta azione delle forze dell'ordine, evidenziando l'importanza della sicurezza e della tutela in situazioni di emergenza.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato tarantino di 54 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia ed atti persecutori. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Capecelatro perché una donna ha riferito agli operatori del NUE di essere appena stata aggredita dal suo ex compagno. I poliziotti hanno individuato sulla rampa di scale di quel condominio un uomo – il presunto aggressore – che in forte stato di agitazione e con frasi sconnesse ha raccontato ai poliziotti di non volersi rassegnare alla fine del rapporto con la sua ex compagna e di nutrire una profonda gelosia tale da non sopportare un’altra eventuale relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Minaccia e tenta di aggredire la ex, arrestato pregiudicato

