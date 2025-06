Minaccia di far esplodere il comando di polizia locale sui social trovato e denunciato

Nei giorni recenti, la comunità di San Stino di Livenza è rimasta scioccata da un grave episodio di minaccia online. La polizia locale, prontamente intervenuta, ha individuato e denunciato l'autore di un post diffamatorio su Facebook, nel quale si arrivava a minacciare di far esplodere il comando di polizia. Un gesto che non solo mette a rischio la sicurezza pubblica, ma rafforza l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della legalità e del rispetto reciproco.

La polizia locale di San Stino di Livenza ha individuato e denunciato l'autore di un post diffamatorio su Facebook contro l'attività di prevenzione e controllo svolta dagli agenti. Nel post si arrivava perfino a minacciare di voler fare esplodere il comando di polizia locale.

