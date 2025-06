Minaccia armato di coltello dopo aver litigato con la convivente

Una lite scoppiata tra un giovane di 26 anni e la sua convivente si è trasformata in un episodio di grande tensione, culminato con una minaccia armata di coltello. L'intervento tempestivo dei carabinieri e della Guardia di Finanza ha permesso di mettere fine a questa escalation di violenza, portando all'arresto dell'uomo. Un episodio che mette in luce l'importanza di intervenire prontamente per garantire la sicurezza di tutti.

Resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, di questo è stato accusato il 26enne di Monteforte d'Alpone arrestato domenica scorsa, 8 giugno, dai carabinieri di Colognola ai Colli e San Giovanni Ilarione, con il supporto di un equipaggio della guardia di finanza di Soave. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Minaccia armato di coltello dopo aver litigato con la convivente

In questa notizia si parla di: Minaccia Armato Coltello Aver

Commando armato rapina area di servizio: sotto la minaccia delle armi portano via soldi, sigarette e gratta e vinci - Un commando armato ha messo a segno una rapina nell'area di servizio "Le Saline" lungo l'A14, minacciando i presenti con le armi.

Rieti – Armato di #coltello #minaccia gli automobilisti in transito, denunciato 30enne I #Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di | http://tg24.info | Partecipa alla discussione

Bologna, sfonda alcune vetrine in via Rizzoli armato di coltello: i passanti lo bloccano, 28enne denunciato Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Armato di coltello, minaccia il personale sanitario: arrestato 45enne; Armato di coltello minaccia gli infermieri del centro igiene mentale di Domio. Arrestato dai Carabinieri un 45enne; Prima la lite, poi le minacce armato di coltello: denunciato un 21enne a Portici.

Minaccia con un coltello gli infermieri e i carabinieri nel centro di igiene mentale: 45enne arrestato - Uomo di 45 anni arrestato dopo aver minacciato con un coltello gli infermieri del centro di igiene mentale di Domio.

Minaccia infermieri con coltello, bloccato dai Carabinieri - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di via Hermet hanno arrestato per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per porto di armi o oggetti atti ad offendere, un uomo ...

Uomo di Trieste arrestato per minacce con coltello al centro di igiene mentale di Domio - Un uomo di 45 anni minaccia con un coltello il personale del centro di igiene mentale di Domio a Trieste; i carabinieri del nucleo radiomobile intervengono e lo arrestano senza feriti.