Minacce con coltello al centro di salute mentale | arrestato 45enne

Un tranquillo giorno al centro di salute mentale di Domio si è trasformato in un episodio di grande tensione: un uomo di 45 anni ha minacciato e insultato il personale con un coltello, passando anche ai carabinieri intervenuti. La loro prontezza ha evitato il peggio, disarmando e arrestando il soggetto. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e la gestione delle emergenze nei contesti sanitari, lasciando aperte alcune domande cruciali sulla prevenzione futura.

Minaccia e insulta il personale del centro di salute mentale con un coltello in mano, poi riserva lo stesso trattamento anche ai carabinieri, che riescono a disarmarlo e arrestarlo. È successo qualche giorno fa nel centro di igiene mentale di Domio, dove un triestino di 45 anni è stato arrestato.

Approvata una mozione per la creazione di un centro comunale per la salute mentale - ...efficace alle crescenti problematiche legate al benessere psicologico dei giovani. La creazione di questo centro rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione alla salute mentale, offrendo supporto e risorse necessarie per affrontare situazioni critiche e promuovendo una cultura del dialogo e della prevenzione.

