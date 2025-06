Milton Delgado per il centrocampo dell’Inter? Valore e ipotesi clausola – TS

Milton Delgado sta emergendo come uno dei nomi più caldi per il centrocampo dell'Inter, con un valore di mercato stimato intorno ai sei milioni di euro. Mentre i nerazzurri pianificano un’estate di grandi acquisti, tra attaccanti, difensori e mediano, il suo potenziale profilo potrebbe rappresentare un investimento strategico per rafforzare la mediana. Il futuro di Delgado all’Inter si delineerà nelle prossime settimane, portando nuove possibilità e prospettive per la squadra.

In Argentina si fa il nome di Milton Delgado per il centrocampo dell'Inter, che ha al momento un valore di mercato che si aggira sui sei milioni di euro. IL NOME A CENTROCAMPO – L' Inter farà diversi acquisti quest'estate: dai due attaccanti al difensore centrale, passando anche per un mediano dalle doti perlopiù difensive. Se nei due reparti già citati, si fanno i nomi di Bonny, Hojlund, Leoni e Mosquera, per quanto riguarda il centrocampo in Argentina sono sicuri: all'Inter piace il regista del Boca Juniors Milton Delgado. Il diciannovenne argentino, anche su spinta del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, riporta Tuttosport, è finito nel mirino di Viale della Liberazione.

