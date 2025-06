milone mossiere al palio di castiglion fiorentino

Gennaro Milone, il rinomato mossiere di Legnano, sarà protagonista anche a Castiglion Fiorentino, dove domenica 15 giugno guiderà la mossa del Palio. Questa nomina, ufficializzata recentemente, conferma l’eccellenza del suo ruolo e il suo prestigio nel mondo delle corse equestri. Milone, già protagonista nelle competizioni di questa stagione, si prepara a regalare un evento indimenticabile: perché in uno dei palii più amati, la passione e la professionalità fanno la differenza.

Sarà il mossiere del Palio di Legnano, Gennaro Milone, a dirigere la mossa del Palio di Castiglion Fiorentino domenica 15 giugno. La nomina, ufficializzata nelle scorse ore, rappresenta un importante riconoscimento per il mossiere legnanese, che conquista così il suo secondo incarico consecutivo in uno dei palii più apprezzati del circuito toscano. Milone è stato protagonista anche nell'attuale stagione di corse a pelo, dove ha diretto le mosse delle corse di addestramento del Palio di Legnano. Un'esperienza culminata con la prestigiosa nomina, da parte del Collegio dei capitani e delle contrade, a mossiere della Provaccia – Memorial Luigi Favari, per la prima volta nella sua carriera.